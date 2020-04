Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Camelia Bogdan, de la Curtea de Apel București, va da explicații in fața inspectorilor ANAF in legatura cu suma de 200.000 de euro care apare in declarația sa de avere din 2018. Fiscul a inițiat verificarile in urma unei sesizari primite din partea Grupului de Investigații Politice (GIP)…

- Madalina Dobrovolschi, fosta purtatoare de cuvant a președintelui Klaus Iohannis, se intoarce in televiziune și va modera o emisiune la postul Realitatea Plus, scrie Paginademedia.ro. Madalina Dobrovolschi va modera emisiunea „Legile puterii”, care pana recent era realizat de Denise Rifai. Aceasta din…

- Ludovic Orban a anunțat ca nu va merge la consultarile cu președintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni fiindca intreaga conducere PNL se va autoizola, scrie Antena 3. Decizia vine dupa ce senatorul...

- Procurorii Parchetului General au clasat dosarul privind casele președintelui Klaus Iohannis, deschis ca urmare a unei sesizari depuse de ziariștii de la portalul Luju.ro, site apropiat postului Antena 3, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Dosarul a fost clasat pe motiv ca faptele au mai…

- Ministrul demis al dezvoltarii, Ion Stefan, si jurnalistul Mugur Ciuvica, au avut un schimb aprins de replici la Antena 3, pe tema grindei care l-a facut celebru pe Ion Stefan. Ion Ștefan a zis ca toate lucrarile efectuate prin PNDL și pentru care au venit cereri de decontare au fost verificate in…

- Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu spune ca partidul va decide "pas cu pas" strategia pe care o va urma, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis pe tema desemnarii unui nou premier, potrivit Agerpres. "Avem minimul de 233 de semnaturi, deci asta inseamna…

- PSD va decide "pas cu pas" strategia pe care o va urma, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis pe tema desemnarii unui nou premier, a declarat secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu. "Avem minimul de 233 de semnaturi, deci asta inseamna ca…

- Grupul de Investigații Politice publica pe pagina de Facebook, inregistrarea video a declarației de presa susținute de Klaus Iohannis in 28 martie 2019, cand critica frecvența ridicata cu care Guvernul PSD de atunci dadea ordonanțe de urgența. Iohannis critica Guvernul de atunci in condițiile in care…