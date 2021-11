Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Florin Bratu a anunțat, miercuri, 3 noiembrie, lotul pentru acțiunea reprezentativei U21 a Romaniei din aceasta luna, cand tricolorii vor disputa o partida de pregatire cu Italia. Naționala care pregatește participarea la EURO 2023, competiția U21 pe care Romania o gazduiește alaturi de…

- Nationala de fotbal Under 21 a Romaniei a ajuns, marti, 5 octombrie, in Spania, dupa o calatorie de peste 7 ore. Plecarea din cantonamentul de la Centrul Național de Fotbal de la Buftea a fost la ora 4:30, iar peste 6 ore, avionul a aterizat la Malaga, de unde a urmat o calatorie cu autocarul pana in…

- Radu Dragușin a refuzat convocarea la naționala Under 21 de fotbal a României, iar selecționerul Florin Bratu a decis sa cheme un alt fotbalist în lotul tricolor.Astfel, Bratu a completat lotul prin aducerea lui Marian Serban de la Chindia Târgoviste.Serban are 21 de ani si…

- Selectionerul nationalei under 21, Florin Bratu, a decis sa completeze lotul cu Marian Serban (Chindia Targoviste), dupa refuzul lui Radu Dragusin, potrivit news.ro. Serban are 21 de ani si este mijlocas ofensiv. Radu Dragusin a refuzat convocarea la nationala under 21 pentru actiunile…

- Naționala feminina de volei a Romaniei intalnește, miercuri seara, de la ora 22.00, formația Braziliei, intr-un meci pentru locurile 5-6 de la Campionatul Mondial rezervat jucatoarelor sub 18 ani. Echipa țarii noastre a ratat calificarea in semifinale, fiind invinsa de Italia cu 3-0 in sferturile de…

- Selecționerii loturilor nationale de fotbal Under 21 si Under 20, Florin Bratu, respectiv Bogdan Lobonț, au anunțat, vineri, 17 septembrie, jucatorii din strainatate convocati pentru partidele din luna octombrie, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Naționala U21 a Romaniei continua pregatirea pentru…

- Nationala de tineret Under-21 a Romaniei va juca meciurile amicale din septembrie pe stadioanele Steaua din Bucuresti, respectiv ''Anghel Iordanescu'' din Voluntari, a anuntat, luni, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. Meciurile echipei antrenate de Florin Bratu fusesera…

- FRF a amânat angajarea unui selecționer pentru naționala Under 21 de fotbal a României, dar luni are loc întâlnirea decisiva cu antrenorul care ar urma sa devina selecționer, dupa Radoi și Mutu. Florin Bratu ar fi, conform GSP, în discuții avansate cu FRF pentru…