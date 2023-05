Cresc cazurile de violență domestică în România

Cresc cazurile de violență domestică în România, atrage atenția Poliția. Majoritatea se produc acasă, iar din peste 17.000 de victime aproape 3.000 sunt copii, potrivit...