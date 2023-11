Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat sambata, la Digi24, ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate, el susținand ca nu stie daca ajunge o viata sa descoperim Romania. Fostul premier a mai marturisit ca de Craciunul acesta va merge in Bucovina. ”Nu am fost niciodata in vacanta in strainatate,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, vineri, in ședința conducerii PNL ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024. Liberalii s-au reunit vineri la Sinaia in ședința Biroului Politic Național. Ei urmeaza sa decida daca merg pe liste comune cu PSD sau pe liste separate la cele patru…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis, duminica, ca a lucrat foarte bine cu Eduard Hellvig, care este oricand binevenit in PNL. ”Am lucrat foarte bine cu domnul Eduard Hellvig, il apreciez foarte mult pentru ceea ce a facut in politica si la conducerea SRI. Am spus si o spun ca este oricand binevenit…

- Nicolae Ciuca, președintele Partidului Național Liberal și președintele Senatului Romaniei, a fost invitat la DC News, unde a avut o discuție cu analistul politic Bogdan Chirieac privitoare la o alianța electorala intre PNL și PSD in anul 2024. „Va aflați intr-o coaliție cu PSD. In spațiul public se…

- Premierii Romaniei, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au probleme cu motorina. Daca pentru actualul prim-ministru scumpirea prețului la motorina e fireasca, pentru ca acest combustibil „se folosește in razboi”, pentru fostul premier Ciuca, problema era reprezentata de faptul ca „țara noastra nu produce…

- Scandalurile se țin lanț pentru Ciolacu dupa numirea lui Ponta in funcția de consilier al sau. Se pare ca nu doar numirea in funcție a acestuia a atras atenția presei, dar și declarațiile facute in contextul arșilor de la Crevedia. Atat Catalin Drula, președintele USR, cat și Dacian Cioloș, președintele…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, susține, intr-o postare pe Facebook, ca ar fi convins un grup de adolescenți sa toarne traficanți de droguri. „Daca adultii ar sta mai des de vorba cu ei, i-ar intelege mult mai bine! Am vorbit relaxat aseara doua ore si ceva cu adolescenti din Arges. 14-20 de ani.…