Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate sa dea Republicii Moldova cel mult cinci milioane de metri cubi de gaz pe zi, a declarat, luni, premierul Nicolae Ciuca, precizand ca statul moldovean a cerut tarii noastre sa primeasca gaz natural, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Nicolae Ciuca a reacționat, marți, dupa ce Blue Air a anunțat ca anuleaza toate zborurile care pleaca din Romania incepand de azi și pana luni. Premierul a spus ca va vorbi cu ministrul Mediului pentru deblocarea conturilor companiei aeriene, pentru ca „nu putem lasa romanii sa aștepte in aeroporturi”.

- USR a transmis un comunicat de presa, miercuri, 17 august, in care susține ca ministrul PSD al Sanatații, Alexandru Rafila, trimis in luna mai, „in mare secret”, un memorandum prin care Guvernul Romaniei a acordat suma de 21 de milioane de euro pentru consultanța catre Organizația Mondiala a Sanatații,…

- Aproape 20 milioane de metri cubi de lemn s-au recoltat in 2021 in Romania: Rașinoasele, cele mai dorite Aproape 20 milioane de metri cubi de lemn s-au recoltat in 2021 in Romania: Rașinoasele, cele mai dorite Conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, cantitatea de lemn recoltata…

- ”Masura este una de precautie, o masura prin care, asa cum am demonstrat pana in momentul de fata, avem nevoie de mentinerea solidaritatii la nivelul Uniunii Europene, iar Romania a fost parte la toate deciziile care au consolidat solidaritatea in interiorul UE”, a spus premierul. Seful Executivului…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, suplimentarea cu 50 de milioane de lei a bugetului Ministerului Afacerilor Externe, din Fondul de rezerva bugetara, pentru acordarea unui sprijin direct pentru Republica Moldova, pentru a raspunde nevoilor urgente cu care se confrunta tara vecina, potrivit Agerpres.…

- Guvernul Romaniei are pe agenda ședinței de miercuri un proiect de hotarare prin care Ministerul Afacerilor Externe primește 50 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara pentru sprijinirea Republicii Moldova, potrivit unui anunț al executivului din Romania. Fii la curent cu cele mai…

- Consumul „rational” de apa reprezinta o datorie civica, in contextul in care Romania este afectata de seceta, a subliniat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca. Romania este afectata in proportie de peste 70% de diverse faze ale secetei pedologice, a declarat, la randul sau, ministrul Mediului, Barna Tanczos,…