- „Estimarile Comisiei Europene privind imbunatațirea substanțiala a perspectivei de creștere economica a Romaniei, de la 3,9% la 5,8% in acest an, ofera un plus de incredere investitorilor romani și straini.Faptul ca intr-un an atat de complicat, Romania a reușit sa-și pastreze atractivitatea ca destinație…

- Romania spera sa trimita a doua cerere de plata catre Comisia Europeana, pentru Planul Național de Redresare și Reziliența, pana pe 15 noiembrie, insa termenul va fi, probabil, depașit din nou. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca Romania ramane ”o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori” si ca Guvernul este ”un partener onest al mediului de afaceri. ” Șeful Executivului a precizat ca, de la inceputul anului…

- Ministrul Familiei Gabriela Firea a anuntat lansarea apelului pentru depunerea proiectelor in cadrul componentei ”Reforme sociale din Planul National de Redresare si Rezilienta”, 50 d emilioane de euro urmand sa fie investiti pentru realizarea a 150 de centre de zi destinate copiilor din familii…

- Fondul Monetar International a revizuit pozitiv prognoza de crestere economica a Romaniei pentru 2022, la 4,8%, a anuntat luni Ministerul Finantelor. In luna iunie a acestui an, seful misiunii FMI pentru Romania, Jan Kees Martijn, anunta, intr-o conferinta de presa, ca institutia financiara internationala…

- Romania vrea sa solicite Bancii Europene de Investitii (BEI) un imprumut de aproximativ 4 miliarde euro pentru a acoperi partial finantarea publica nationale necesara unor investitii incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta.

- Prima transa din fondurile europene stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta va ajunge in tara noastra cel tarziu la inceputul lunii octombrie. Guvernul intentioneaza sa foloseasca acesti bani pentru construirea de sosele si cai ferate, dar si pentru reducerea abandonului scolar sau digitalizarea…