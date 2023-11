Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a subliniat astazi ca raportul publicat de Agentia Moody's arata ca Romania are o economie robusta, sustinand ca "aceasta situatie economica solida este rezultatul masurilor luate in timpul guvernarii liberale".

- Fostul premier Nicolae Ciuca, lider PNL, afirma ca decizia Moody’s de a reconfirma ratingul suveran al Romaniei si perspectiva stabila arata ca Romania are o economie robusta, care a facut fata provocarilor din ultimul an si are capacitatea de crestere sustenabila in anii urmatori, aceasta situatie…

- Agenția de rating Moody's a reconfirmat in data de 03 noiembrie 2023 ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3 pentru datoria pe termen lung și P-3 pentru datoria pe termen scurt, precum și perspectiva stabila.

- "Economia Romaniei continua sa performeze in același ritm de pana acum - o confirma instituții internaționale de evaluare macroeconomica. Agenția Standard & Poor’s a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A3 pentru datoria pe termen lung și scurt in valuta, estimand…

- Economia Romaniei continua sa performeze in acelasi ritm de pana acum o confirma institutii internationale de evaluare macroeconomica, transmite Nicolae Ciuca.Romania reuseste sa obtina acest rating in 2023 pe fondul situatiei economice optime pe care guvernarea liberala a construit o in anul anterior.…

- ”Economia Romaniei continua sa performeze in acelasi ritm de pana acum – o confirma institutii internationale de evaluare macroeconomica. Agentia Standard & Poor’s a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, estimand…

- Fitch Ratings a confirmat ratingul pe termen lung atribuit grupului bancar austriac Erste Group Bank AG, care in Romania deține BCR, la „A”, cu perspectiva stabila, si ratingul de viabilitate (VR) la „a”, relateaza Agerpres.

- Agenția de rating Fitch a reconfirmat in data de 8 septembrie 2023 ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt in valuta, precum și perspectiva stabila a țarii, transmite Ministerul Finanțelor intr-un comunicat de presa.