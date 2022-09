„Este problema unei companii private. Noi ne-am ocupat, in tot acest ansamblu al situatiei create, de protejarea cetatenilor romani si continuam sa monitorizam si sa asiguram transportul, acolo unde este necesar. In ceea ce priveste activitatea companiei Blue Air, am cerut ca cei care au generat aceasta situatie sa plateasca, pentru costuri – pentru ca sunt costuri suplimentare la Guvern, nu noi am generat problemele companiei – si sigur, daca cineva se face vinovat de aceasta situatie, atunci trebuie sa raspunda pentru ceea ce s-a intamplat”, a afirmat Nicole Ciuca sambata, in judetul Constanta,…