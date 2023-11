Nicolae Ciuca a declarat, duminica la Prima News, ca dupa ce preturile au crescut la produsele de baza au fost cautate solutii si s-a ajuns la ideea unor plafoane. „In perioada in care am fost prim-ministru au fost cateva momente care au elevat, au sarit preturile foarte mult la carburant, la produsele lactate, la ulei, ajunsese la un moment dat sa nu se mai gaseasca. Au fost temerile acelea generate de situatia din Ucraina, plus inflatia, plus criza energetica si asa mai departe. Si am cautat solutii si atunci am avut intalniri cu toti jucatorii din piata. Dupa toate discutiile si dupa o convingere…