- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca a vorbit luni dimineata cu premierul Nicolae Ciuca „despre problemele urgente pe care le are Romania”. „Astazi, de dimineata, am stat de vorba cu domnul prim-ministru, dar e un lucru normal. Vorbim in fiecare zi”, a declarat Ciolacu la sediul central al…

- Problemele cauzate de schimbarile climatice au nevoie de decizii curajoase, in urma colaborarii intre instituții, a declarat miercuri premierul Nicolae Ciuca. El a condus prima reuniune a Comitetului interministerial privind schimbarile climatice, a carui infiintare si functionare reprezinta jalon prevazut…

- Radioul public „și-a indeplinit misiunea in perioada pandemiei” Realizator: Dan Creța - Alina Bârgaoanu este profesor universitar și decanul Facultații de Comunicare și Relații publice a Universitații Naționale de Studii politice și Administratie publica din București. Ea face parte din…

- ”Orientarile Comisiei privind renegocierea PNRR au fost publicate in aceste zile. E un regulament pe care il avem in aceasta etapa in procedura de consultare si de parcuragere a etapelor premergatoare pentru a fiaprobat apoi de Parlamentul European”, a spus Marcel Bolos. Ministrul a aratat ca problema…

- Coaliția vrea introducerea programului de irigații in PNRR. Surse: Renegocieri motivate prin criza alimentara generata de razboi PNL și PSD au cerut și au decis, vineri dimineața, in ședința Coaliției de guvernare, sa se redeschida negocierile cu Comisia Europeana pentru anumite capitole din PNRR. Informațiile…

- Schimbarile sociale, grija crescuta fața de mediu, dar și evoluția tehnologiei influențeaza major toate aspectele vieții noastre, inclusiv modul prin care ne deplasam. Tocmai de aceea, nu mai este un secret pentru nimeni ca piața de mașini electrice este intr-o continua expansiune și mobilitatea…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat luni ca pachetul de solutii socio-economice „Sprijin pentru Romania” reprezinta ansamblul de masuri prin care Guvernul intentioneaza sa asigure stabilitatea economica pana la sfarsitul anului si, de asemenea, sa creeze premisele pentru ca economia sa se dezvolte…

- Deși specialiștii preconizeaza o criza alimentara, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a declarat miercuri ca Romania detine suficiente stocuri de alimente, la acest moment nu exista nicio problema in acest sens.Romania se numara printre statele europene care au capacitatea, tara noastra…