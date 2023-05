Stiri pe aceeasi tema

- „Studiul este in analiza la Ministerul Muncii si am convenit in coalitie ca, in momentul in care se va finaliza, vom avea concluziile de la Ministerul Muncii sa poata sa fie prezentate si sa luam o decizie in coalitie”, a afirmat Nicolae Ciuca, joi, dupa ce reprezentantii Bancii Mondiale au precizat…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi la Oradea, intrebat despre faptul ca Banca Mondiala precizeaza ca modificarile privind legea pensiilor speciale sunt consistente, insa nu ajung la taierile pe care Romania si le asumase, ca studiul respectiv este in analiza la Ministerul Muncii, iar cand institutia…

- Presedintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus miercuri seara, la Romania TV, ca obiectivul sau este legea pensiilor speciale si ca a discutat cu ministrul Muncii, Marius Budai, sa vina de la Bruxelles cu ultimele lamuriri privind aceasta lege. Ciolacu a explicat ca isi doreste ca legea pensiilor…

- Poate ca una dintre cele mai importante dicutii de la Bruxelles este aceea pentru eliminarea procentului de 9,4 % din PIB din PNRR. Ministrul Muncii asteapta un raspuns in acest sens din partea Comsieiei Europene. Din cauza acestui procent, spunea ministrul, ca Romania este condamnata la saracie pana…

- Coaliția sta cu sabia deasupra capului cu privire la pensiile speciale. Comisia europeana nu accepta compromisuri privind refacerea legii pensiilor speciale. In aceste zile, PNL și PSD ar trebui sa ia o decizie clara privind indemnizațiile speciale. Culmea este ca pensiile speciale pare ca se inmulțesc…

- „In decembrie 2021 am aprobat un memorandum in Guvern in care s-a format un prim grup de lucru unde nu erau miniștrii de resort care au in coordonare pensiile militare, pentru ca, in concepția noastra pensiile militare nu erau acolo. Insa, din cauza ca intr-un mod ”profesionist” a fost trecut in PNRR…

- Desființarea pensiilor speciale este cel mai bun subiect de ping-pong la ora actuala și probabil va fi cel puțin pana la alegerile din 2024. Pensiile speciale nu au aparut de curand, ci sunt de mai bine de doua decenii, astfel ca deși au existat numeroase tentative de desființare, pensiile speciale…

- Marcel Ciolacu a precizat ca ministrul Muncii Marius Budai a informat, in sedinta de luni a conducerii PSD, cu privire la faptul ca urmeaza sa vina un raport al Bancii Mondiale privind pensiile speciale si a adaugat ca asteapta o informare din partea Guvernului cu privire la acest proiect de lege, deoarece…