- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni, despre categoriile care vor intra in plafonarea pretului energiei la 1 leu, in modificarile care se vor aduce in Parlament la Ordonanta 119 din energie, ca este vorba despre familiile monoparentale sau cele care au mai mult de trei copii, bisericile, societatile…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca sustine ca mai multe categorii, printre care familiile cu mai mult de trei copii, bisericile si serviciile publice, sa beneficieze de pret compensat la energie, mentionand ca sunt pregatite amendamente in acest sens la ordonanta pe energie aflata in dezbaterea…

- „Am mentionat si saptamana trecuta care sunt discutiile cu Primaria Capitalei. Primaria Capitalei are in momentul de fata o problema pe care trebuie sa o rezolve, modul in care Guvernul poate sa intervina este fie sa ridice plafonul de indatorare, fie sa dea bani de la buget. In momentul de fata nu…

- ”La Ministerul Mediului s-a facut o analiza cat costa un metru cub de lemne, la Romsilva si pretul mediu pe care ni l-au comunicat in analiza facuta inainte de a lua decizia s-a mentionat 200 de lei pe mc, la lemn, si am considerat ca 400 de lei asigura oarecum celelalte costuri care intra in intreg…

- Intrebat intr-un interviu difuzat, miercuri, de Antena 3, daca sustine amendamentul anuntat de PSD la ordonanta privind compensarea facturilor la energie, amendament care sustine aplicarea compensarii raportat la consumul din acest an si nu de anul trecut, seful Executivului a raspuns ca ”este o solutie…

- ”Am desfasurat mai multe activitati de analiza, atat la nivelul Guvernului cat si la nivelul coalitiei, unde au reiesit o serie intreaga de demersuri pe care trebuie sa le asiguram ca vor fi indeplinite la nivelul Executivului. In sensul acesta, am discutat si ne-am asumat sa venim cu proiectul de buget…

- Marcel Ciolacu a anuntat, marti, ca serviciile publice, bisericile si Metrorex trebuie sa beneficieze de plafonarea si compensarea preturilor la energie, fapt pentru care va propune, in Parlament, amendarea ordonantei aprobata zilele trecute de Guvern.

- “In ceea ce priveste fondul de investitii de la bugetul de stat prin rectificarea bugetara am crescut Fondul pentru investitii, a ajuns la 91 de miliarde de lei. Este angajamentul nostru pentru stimularea investitiilor si pentru stimularea mediului privat. Astazi vom aproba o ordonanta de urgenta prin…