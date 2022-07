Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, intra in vigoare inca doua masuri importante din pachetul „Sprijin pentru Romania”, prin care protejam romanii afectați de creșterile de prețuri: 1) Valoarea tichetelor de masa va crește

- Valoarea tichetelor de masa va crește de la 20 de lei la 30 de lei, de la 1 iulie. Klaus Iohannis a promulgat legea. Creșterea valorii tichetelor de masa a fost decisa de coaliția de guvernare la inceputul anului. Masura trebuia sa intre in vigoare de la 1 iunie. Potrivit legii promulgate miercuri…

- Guvernul aproba in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar in cuantum de 700 lei pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei. „Așa cum ne-am angajat in cadrul coaliției, tot azi, prin OUG, vom aproba acordarea in…

- Coaliția de guvernare a decis, luni, 23 mai, lansarea unui nou pachet de masuri sociale și economice Sprijin pentru Romania, in valoare de 1,1 miliarde euro. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca anunța ca in coaliția de guvernare a fost lansat un nou pachet de masuri sociale și economice sprijin pentru…

- „Astazi, pe ordinea de zi avem doua ordonante deosebit de importante pentru programul nostru guvernamental. Ambele fac parte din reglementarile pe care si le-a asumat Guvernul pentru punerea in aplicarea a programului „Sprijin pentru Romania” si in felul acesta reusim sa conturam intreg setul de masuri…