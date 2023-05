Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, i-a raspuns fostului lider de partid, Florin Cițu, care a afirmat ca viitorul premier Marcel Ciolacu planuiește sa se imprumute de la FMI. Actualul premier a precizat ca cifrele și analizele companiilor de rating au menținut ratingul de țara iar evaluarile FMI, Bancii…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) afirma ca gradul de digitalizare al statului roman a crescut in 2021 la 27%, cu 6 puncte procentuale mai mult fața de anul 2020, transmite Economedia. Incepand cu anul 2020, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei monitorizeaza gradul de digitalizare…

- FMI estimeaza o creștere economica de 2,4% pentru acest an și de 3,7% pentru 2024, se arata in cel mai recent raport al instituției. De precizat ca revizuirea a fost facuta in jos: in octombrie anticipa 3,1% pentru 2023.

- Deputatul Laurențiu Marin a declarat ca politicile economice și fiscale promovate și susținute de Partidul Social Democrat, odata cu intrarea la guvernare, s-au dovedit a fi corecte și in avantajul romanilor. Acesta a aratat ca Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat oficial ca in 2022, Romania…

- Economia zonei euro a stagnat, iar Produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene s-a contractat in ultimele trei luni ale anului trecut, potrivit datelor Eurostat. In randul statelor membre UE, cel mai semnificativ avans al economiei in trimestrul IV din 2022, comparativ cu trimestrul III, a fost inregistrat…

- Cotațiile petrolului au inregistrat doar o ușoara creștere joi, dar este calmul de dinaintea furtunii. Analiștii avertizeaza ca majorarea ratelor dobanzii din partea Rezervei Federale a SUA va duce la o creștere a valorii dolarului, determinand prețul petrolului in dolari sa devina mai costisitor pentru…

- Exista acest scenariu ca primul si al doilea trimestru din acest an sa fie de scadere economica, dar in acest caz va fi vorba de o recesiune scurta, blanda urmata de revenirea pe crestere in semestrul II, sustine Iancu Guda, services director Coface Romania. "Este posibil sa vedem in I si II (o scadere…

- In Ungaria, inflatia si scumpirea creditului au facut ravagii in economie, iar salariul minim brut lunar pe economie a ajuns sa fie mai mic decat cel din Romania, situat acum la 600 de euro. Sezonul acesta, economia Uniunii Europene a fost salvata de la recesiune, printre altele, de vremea mai calda…