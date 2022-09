Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a vorbit, sambata, tinerilor liberali participanti la scoala de vara a Tineretului National Liberal de la malul marii, despre curaj, el transmitandu-le colegilor din organizatia de tineret ca a fi curajos nu inseamna ca iti poti asuma orice. „Curajul trebuie sa fie foarte bine directionat si curajul trebuie sa se manifeste in obiective serioase, in actiuni responsabile, pentru ca doar asa putem sa vorbim deschis despre anumite teme”, le-a spus Ciuca tinerilor. „Aveam notat aici, in notitele de discurs, ca cea mai importanta calitate pentru un liberal este curajul.…