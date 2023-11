Stiri pe aceeasi tema

- ”Pentru ca am vorbit despre stabilitate, predictibilitate si de incredere, vreau sa fac o mentine absolut necesara. Cred ca asteptati de la noi un angajament ferm vizavi de ceea ce inseamna mentinerea fiscalitatii pentru anul 2024. Am avut discutii in coalitie, este o linie peste care Partidul National…

- Simt o bucurie nespusa pe care trebuie sa o impartașesc cu toata lumea, spune Gabriela Firea. De ce estre vorba? Despre primul copil nascut prin programul național pentru susținerea natalitații! „Faceți cunoștința …!, este indemnul fostul edil al Capitalei. ”Este o raza de speranța pentru toate cuplurile…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca Guvernul va stabili nivelul salariului minim in construcții și agricultura impreuna cu partenerii sociali, care trebuie sa-și dea acceptul cu privire la cuantumul majorarii, in contextul eliminarii facilitaților privind plata CASS. ”Vineri o sa facem sedinta de guvern, saptamana…

- Intrebat cand va produce efecte pachetul de taxe care a trecut de CCR, Marcel Ciolacu a raspuns ca dupa ce legea va fi promulgata. ”In momentul in care legea este promulgata. Vineri o sa facem sedinta de guvern, saptamana viitoare urgent sedinta cu toti partenerii sociali. Dupa cum stiti, o sa luam…

- Comisiile pentru munca, juridica, aparare si constitutionalitate ale Senatului analizeaza astazi Legea pensiilor speciale pentru punerea in acord cu decizia CCR. Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca prin amendamentele depuse la legea referitoare la pensiile speciale se incheie „anomaliile” privind…

- Pilonul II de pensii nu se desfiinteaza si nu se nationalizeaza, a declarat, miercuri, prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a reiterat ca la proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare asumat de Executiv nu a existat un amendament supus aprobarii in Guvern prin care sa se propuna modificarea acestuia.…

- “In ultima perioada de timp se discuta despre masurile pe care trebuie sa le luam in ceea ce priveste asigurarea stabilitatii fiscal-bugetare. Toate aceste chestiuni sunt asumate astfel incat sa putem sa mentinem reprezentarea pentru ceea ce inseamna national in Partidul National Liberal, adica sa sustinem…