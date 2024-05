City-break-uri și vacanțe mai lungi: cât ne costă să ajungem în destinațiile preferate Deși vara poate parea departe pentru romanii care iși verifica aplicațiile meteo, aceștia deja iși cauta locuri unde sa se retraga in sezonul urmator. Kiwi.com, una dintre cele mai importante companii de travel-tech, a analizat ce rezervari au facut romanii pentru calatoriile din aceasta vara și impartașește tendințele pentru acest sezon. Un lucru este clar: […] The post City-break-uri și vacanțe mai lungi: cat ne costa sa ajungem in destinațiile preferate appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vara se apropie cu pasi rapizi, iar romanii se gandesc deja la destinatiile preferate de vacanta. Specialistii in turism vin cu sfaturi pentru o „escapada” reusite, astfel incat a eviti aglomeratia si preturile ridicate. Cel mai mai bun lucru pe care il pot face oamenii ca sa economiseasca și sa mearga…

- Dupa locuitorii din localitatile din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, și alți romani ar putea sa plateasca mai puțin cu 50% pentru serviciile publice de apa potabila și gunoi. Este vorba despre persoanele care locuiesc in satele din Munții Apuseni, care ar putea sa beneficieze de aceste prețuri…

- De Paște exista tradiția de a ciocni oua, iar de cele mai multe ori, romanii le aleg pe cele de gaina. Anul acesta, se pare ca și oul de struț este la mare cautare. Ceea ce ii descurajeaza pe mulți este prețul. Prețul unui ou de struț incondeiat Romanii cauta oua pentru a le vopsi […] The post Cat costa…

- Romanii care isi mai fac planuri pentru minivacanta de 1 mai si Paste 2024 au preferinte surprinzatoare. Statiunea Mamaia a fost detronata din topul preferintelor. Printre cele mai cautate destinații se numara Baile-Felix, Vatra Dornei sau Delta Dunarii. Unde pleaca romanii in minivacanta? In 2024,…

- Agentia de turism IRI Travel anunta o crestere a vanzarilor de 39% in primul trimestru din 2024 fata de perioada similara a anului precedent. 97,2% din vanzarile IRI Travel sunt realizate prin agentiile de turism partenere. Compania arata ca perioada medie a sejurului este in scadere, astfel ca acum…

- Mult a fost, puțin a mai ramas pana la vacanța de 1 Mai sau Paște. In acest an, romanii vor avea șase zile libere, așa ca, hotelierii au pregatit din timp pachete pentru turiști. O tendința care a aparut in aceasta perioada consta in faptul ca romanii vor sejuri mai lungi fața de alți ani. De la trei-patru…

- Romanii sunt cei mai saraci europeni, iar statisticile Eurostat arata ca in pofida unui PIB ce crește de la an la an, populația nu se bucura de ele. Și cum Romania e țara cu cea mai mare inflație, iar prețurile nu mai contenesc sa creasca, oamenii cauta soluții disperate pentru a face fața situației

- Primavara aceasta, city-break-urile sunt la mare cautare, Brașovul și Sibiu fiind in continuare orașele preferate de turiști. Tot mai mulți romani au descoperit avantajele vacanțelor de city-break in țara, datorita prețurilor accesibile, a distanțelor scurte, dar și a varietații activitaților. Sibiul…