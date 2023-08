Stiri pe aceeasi tema

- Sevilla a intrat in avantaj la pauza Supercupei Europei, 1-0, in fața lui Manchester City, deținatoarea UEFA Champions League. Trupa lui Pep Guardiola a inceput meciul in atac, avand posesia și incercand, fara sa reușeasca, sa sparga defensiva foarte buna a andaluzilor. Iar Sevilla, deținatoarea Europa…

- Manchester City (caștigatoarea Champions League) și Sevilla (caștigatoarea Europa League) se infrunta in Supercupa Europei. Meciul are loc miercuri, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- Jose Luis Mendilibar, antrenorul de la Sevilla, a prefațat Supercupa Europei cu Manchester City. Manchester City (caștigatoarea Champions League) și Sevilla (caștigatoarea Europa League) se infrunta in Supercupa Europei miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Jose Castro, peședintele de la Sevilla, are incredere in echipa lui inainte de Supercupa Europei cu Manchester City. Manchester City (caștigatoarea Champions League) și Sevilla (caștigatoarea Europa League) se infrunta in Supercupa Europei miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a prefațat Supercupa Europei cu Sevilla, in cadrul unei conferințe de presa. Manchester City (caștigatoarea Champions League) și Sevilla (caștigatoarea Europa League) se infrunta in Supercupa Europei miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.…

- Fotbalistul spaniol Rodri a fost desemnat de UEFA cel mai bun jucator al sezonului 2022-2023 in Liga Campionilor, intrecere pe care a castigat-o cu echipa engleza Manchester City – informeaza Agenția de Știri „Reuters", preluata și de Agerpres. In varsta de 27 de ani, pe care-i va implini la 26 iunie,…

- Romelu Lukaku (30 de ani) a ratat o ocazie uriașa sambata, spre sfarșitul finalei UEFA Champions League, Manchester City – Inter 1-0, dupa ce blocase inainte golul egalarii al lui Federico Dimarco (25). Exact ce a mai facut in Liga și in 2020, an in care și-a dat autogol in finala Europa League. ...

- Finala UEFA Champions League va fi gazduita de Stadionul Olimpic „Ataturk" din Istanbul – sambata, 10 iunie, de la ora 22:00, arena in care echipa italiana Inter Milano va intalni formatia britanica Manchester City. Mijlocasul spaniol Sergi Busquets, de la FC Barcelona, l-a avertizat pe antrenorul Pep…