- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a dat luni asigurari ca este pregatit sa mearga cu bugetul in Parlament, sa-l dezbata in comisii si sa argumenteze fiecare capitol, inainte de sarbatorile de iarna, conform Agerpres.Citește și: ALERTA dupa maturisirile lui Gheorghe Dinca - Mama Luizei,…

- BUGET 2020. "Incerc sa-l aduc (n.r. - bugetul) inainte de 20 decembrie, deci in acea perioada sa venim cu el in Parlament ca sa-l putem dezbate si sa fie aprobat. Rectificarea, in jur de 26-27 noiembrie, deci pana pe 30 noiembrie”, a spus Florin Citu. El a confirmat ca rectificarea bugetara…

- Astazi, 7 noiembrie, in sala de ședințe a Consiliului Local Brașov a avut loc prima intalnire cu consorțiul de firme desemnat de BERD sa elaboreze studiul de fezabilitate și documentația necesara realizarii parteneriatului public-privat (PPP) pentru construirea Spitalului Regional Brașov. Consorțiul…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, este premierul desemnat ieri de președintele Klaus Iohannis pentru formarea noului Guvern, dupa moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Viorica Dancila, potrivit Hotnews. “Dupa consultarile cu partidele, am tras concluzia pe care am spus-o și dupa prima runda, ca se contureaza…

- Val de aer cald peste Romania! Temperaturile cresc pana aproape de 28 de grade in multe zone din țara. Meteorologii spun ca la munte, dar și pe litoral vremea va fi in general frumoasa in urmatoarele zile, cu cer mai mult senin si fara ploi.VIDEO Basescu profețește o rasturnare de situație…

- Conducerea Asociatiei Municipiilor din Romania se arata ingrijorata ca actuala situatie politica din tara risca sa duca la intarzierea aprobarii bugetului. Presedintele Asociatiei Robert Negoita a avertizat astazi, la Sibiu, la o reuniune a Comitetului Director al Asociatiei, ca, intr-o astfel de situatie,…