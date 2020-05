Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul privat in special si economia in general au raspuns perfect masurilor implementate de guvern inca din februarie pentru a reduce efectele pandemiei, iar Romania a reusit la sfarsitul primului trimestru, impotriva tuturor criticilor si estimarilor apocaliptice, o crestere economica in termeni…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, atrage atentia ca Romania a inregistrat in primul trimestru o crestere economica in termeni reali de 0,3% fata de trimestrul patru din 2019, iar media estimarilor analiștilor pentru creșterea economica era de -0.9% "Romania a reușit, impotriva tuturor criticilor și…

- Florin Cițu a postat pe o rețea sociala un mesaj in care face un rezumat la ce s-a intamplat cu privire la economia Romaniei in ultima perioada și ce se va intampla in continuare, in special daca lucrurile nu vor fi gestionate corect. ”Despre creșterea economica Sectorul privat in special, economia…

- Citu: “Romania este, poate, singura tara din UE care va avea crestere economica in primul trimestru. Vom avea cifrele in cateva zile” Romania ar putea fi singura tara din Uniunea Europeana care va avea crestere economica in primul trimestru, a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice,…

- Romania ar putea fi singura tara din Uniunea Europeana care va avea crestere economica in primul trimestru, a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, in Camera Deputatilor."Toti romanii trebuie sa stie ca Romania este poate singura tara din Uniune care va avea crestere economica…

- Situatia economica se inrautateste conform tuturor estimarilor marilor agentii de rating. ldquo;Economia se afla in cadere libera iar perspectiva unei reveniri economice este doar o fata morgana cu care ne tot amageste si atat. In realitate nu exista nici o masura economica si sociala care sa ne scoata…

- Potrivit sursei citate, decizia agentiei de reconfirmare a ratingului de tara are la baza potentialul de crestere economica solida al Romaniei, chiar si in contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, precum si capacitatea institutionala moderata a statului roman. De asemenea, agentia apreciaza…

- Daca in luna octombrie a anului trecut, FMI estima ca Romania va inregistra in 2020 un avans de 3,5%, conform noilor previziuni institutia financiara internationala se asteapta ca economia romaneasca sa inregistreze o contractie de 5% in 2020, urmand sa isi revina in 2021, cand va inregistra un avans…