Programul Prima Casa trebuie modernizat si adus la conditiile standard de astazi, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, dupa ce Premierul Ludovic Orban a spus ca, in ceea ce priveste plafonul, trebuie sa se tina cont de realitatea de pe piata imobiliara actuala.



"Trebuie sa clarificam situatia in programul Prima Casa, dupa adoptarea legii. Aici o sa avem nevoie de o reglementare legala care sa clarifice modul in care se deruleaza programul Prima Casa. Va rog, in reglementare, sa tineti cont si de faptul ca, fata de momentul in care s-a dat reducerea de cotare…