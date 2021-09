Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a facut, miercuri, noi precizari despre scandalul in coaliție provocat de introducerea pe ordinea de zi suplimentara a Programului Național de Investiții Anghel Saligny, care nu are avizele necesare, ceea ce i-a nemulțumit pe cei din USR-PLUS. Premierul a declarat intr-o conferința…

- „Este un moment potential de incalcare a protocolului de colaborare pe care l-am semnat dupa momentul Vlad Voiculescu. Tocmai de aceea, in acest moment, am decis, in urma dialogului cu premierul, sa suspendam sedinta pana in aceasta seara. Vom discuta si cu colegii parlamentari si cu conducerea USR…

- Premierul Florin Citu a sustinut, miercuri, ca procedurile de avizare pentru Programul National de Investitii "Anghel Saligny" au fost respectate. "Am intrebat Secretariatul General daca procedurile legate de avizare au fost respectate si au fost respectate. (...) Nu s-a adoptat pentru ca aveam un aviz…

- ”Am spus din primul moment ca sunt de acord cu toate recomandarile celor de la USR PLUS (…) In afara de discutii politice, nu exista niciun fel de alte dezbateri. Din punctul meu de vedere, PNDL 3 este in avizare in acest moment si cand o sa fie gata cu avizele o sa treaca prin sedinta de Guvern”, a…

- Intrebat miercuri seara, la TVR, de ce actorii guvernamentali nu cad de acord asupra unei formule comune privind Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, prim-vicepremierul Dan Barna a replicat: “USR-PLUS este un partid al dezvoltarii (…) si din aceasta perspectiva orice program care aduce…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Planul national de investitii „Anghel Saligny” va intra in discutia Guvernului cel mai tarziu saptamana viitoare, dupa obtinerea tuturor avizelor necesare, relateaza News.ro. „Nu stiu daca va intra astazi (joi - n.r.) in Guvern, daca are avizele, daca nu,…

- CARAS-SEVERIN – Este vorba despre cateva noi ordonante de urgenta, una introducand un program de investitii nou, alta continuand PNDL 2, din care autoritatile pot primi bani pe directii de finantare precise! Vineri, palatul prefectural a gazduit o prezentare facuta de secretarul de stat Andrei Ungur,…

- Cițu inlocuiește PNDL cu programul de investiții “Anghel Saligny”. Promite bani pentru dezvoltarea localitaților. Guvernul a dezbatut, miercuri, in prima lectura, Programul national de investitii “Anghel Saligny”, care va avea un buget de 50 de miliarde de lei si se va intinde pe cel putin 6 ani, a…