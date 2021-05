Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au declarat miercuri seara, dupa sedinta coalitiei, ca a fost agreat un Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) de 29 de miliarde de euro, urmand sa mearga la Bruxelles pentru negocieri, in saptamana care…

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat, marti, ca singurul care poate finaliza Planul National de Redresare si Rezilienta este Guvernul, iar parlamentarii nu pot negocia acest proiect cu Comisia Europeana. "Singurul care poate inchide acest Plan National de Redresare si Rezilienta…

- Klaus Iohannis: Modificarea PNRR nu este o catastrofa Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența nu este deloc o catastrofa, așa cum au lasat voci din opoziție sa se înțeleaga, a spus ieri presedintele Klaus Iohannis. El a explicat…

- Intrebat daca Romania va putea respecta termenul pentru prezentarea Planului National de Redresare si Rezilienta, presedintele a afirmat: ”Acest termen este orientativ, nu e ultimativ, Comisia recomanda tarilor sa lucreze la planuri bune si noi vom lucra pe PNRR pana cand va suficient de bun pentru…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi la Antena 3 ca va propune conducerii partidului ca parlamentarii formațiunii sa intre in greva daca Guvernul nu le va prezenta aleșilor Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu care Romania va aplica la Bruxelles pentru fonduri europene.…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, discutat vineri in prima lectura de Guvern, cuprinde un buget initial de negociere de 3 miliarde de euro pentru investitii in spitale si in cresterea accesului la Sanatate. Conform documentului care este supus dezbaterii publice, fondurile sunt propuse…

- Planul National de Redresare si Rezilienta va fi reorganizat pe cei sase piloni prevazuti de Parlamentul European si vor continua negocierile cu ministrii, astfel incat in perioada urmatoare sa fie gata forma refacuta, a declarat sambata ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.…

- Anul 2021 este unul al revenirii la normalitate, la crestere economica, insa razboiul cu pandemia nu este complet castigat, a declarat joi, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la un webminar privind evolutia economiei in 2021. "2020 a fost un an foarte…