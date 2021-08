Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a explicat ca a avut o discuție cu președintele Klaus Iohannis, iar acesta nu i-a cerut sa demisioneze, ca urmare a incidentului din SUA, de acum 20 de ani. ”Am discutat cu domnul președinte și dansul este foarte clar. Aceasta nu este o situație penala. Bineințeles ca…

- Premierul Florin Cițu a declarat, sambata, ca de la momentul izbucnirii scandalului legat de faptul ca a facut inchisoare in SUA nu s-a gandit niciun moment sa iși dea demisia. Cițu a spus ca a discutat și cu președintele Klaus Iohannis. Intrebat daca atunci cand a solicitat certificatul ONRNISS a declarat…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, sambata, intr-o declarație de presa de la Palatul Victoria, despre evenimentul petrecut in SUA. “A ramas in discuție greșeala mea. vreau sa clarific anumite aspecte. In romania, in legislație pentru președinte, premier, demnitari nu se face cerere pentru ORNISS. Nu am…

- Premierul Florin Cițu susține ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis, dar nici acesta nu i-a cerut sa demisioneze. Cițu a lansat un atac dur la adresa liderilor din coaliție și a amintit de momentul in care Ludovic Orban a facut schimb de geci cu Liviu Dragnea. ”Am discutat cu domnul…

- Premierul Forin Citu face sambata, de la ora 14.00, declaratii la Palatul Victoria, dupa mai multe zile in care nu a mai avut aparitii publice si in contextul scandalului provocat de informatiile referitoare la inchisoarea facuta in urma cu 20 de ani in SUA, cand a fost prins conducand masina in stare…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri, in timpul briefingului de presa de la Palatul Victoria, ca ”acum 20 de ani”, cand se afla in SUA, a condus sub influența alcoolului, ceea ce ”a fost o greșeala” pe care și-o asuma. Șeful Guvernului a fost intrebat de un jurnalist daca este adevarata informația…

- Consilierul premierului Mioara Costin a demisionat în urma scandalului referitor la o presupusa utilizarea „ilegala” a resurselor umane si financiare ale Guvernului în campania electorala a premierului pentru sefia PNL.Potrivit Monitorul Oficial nr. 0723 din 22 Iulie 2021…

- Premierul Florin Cîțu a încercat, marți, sa dea de înțeles ca acel document cu antetul Guvernului privind strategia sa de campanie din PNL nu ar fi real, cerând dovezi. Ei bine, poate verifica și singur, daca are un calculator. Așadar, daca ne uitam în detaliile documentului,…