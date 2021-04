Cîțu nu dă afară miniștrii cu gura mare: „Evaluez ce fac, nu ce spun” Premierul Florin Cițu a anunțat ca miniștrii din cabinetul sau vor fi evaluați doar in funcție de realizari, nu și de declarații. Anunțul a fost facut dupa ce mai mulți lideri USR-PLUS, inclusiv ministrul Transporturilor, l-au atacat public. Premierul Florin Cițu a declarat ca nu vrea sa comenteze declarațiile miniștrilor. Ei vor fi evaluați in funcție de lucrurile facute la minister, nu de declarații. „Am spus ca nu comentez opiniile membrilor Cabinetului. Am spus asta și inainte. Tot ceea ce pot sa ii asigur pe membrii Cabinetului este ca de fiecare data voi face o evaluare corecta, bazata pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

