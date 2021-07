Premierul Florin Citu a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Cooperatiei, in care afirma ca pandemia de COVID-19 a produs un recul nedorit si in sectorul cooperatist mestesugaresc, aratand ca masurile pe care Guvernul le are in vedere pentru sustinerea sectorului economic pun accent pe directionarea responsabila, transparenta si eficienta a resurselor financiare. "Astazi, in prima zi de sambata a lunii iulie, marcam si in Romania Ziua Internationala a Cooperatiei (#CoopsDay), dedicata unui sector care asigura o buna parte din productia de bunuri si servicii, locuri de munca,…