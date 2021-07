Stiri pe aceeasi tema

- Dupa victoria taberei Ludovic Orban la alegerile interne din Bistrița-Nasaud, echipa lui Florin Cițu a egalat, caștigand alegerile la Mehedinți. Noul șef este și vechiul, ministrul Energiei, Virgil Popescu, cel care a fost, pana de curand, alaturi de Orban. ”Fac echipa cu prietenul meu, Virgil…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, sambata, intr-un discurs susținut in fața liberalilor de la Bistrița ca a devenit „sac de box” pentru anumiti colegi si ca este obisnuit sa fie atacat, insa nu din propriul partid, ci de cei din PSD. De asemenea și premierul Cițu a fost prezent azi la Mehedinți…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca la baza deciziei sale de a-l remania pe ministrul Alexandru Nazare stau anumite proiecte intarziate, inclusiv proiecte care imbunatațesc atragerea fondurilor europene. Din datele existente la Ministerul Finanțelor reiese ca in 2021 sunt șanse ca atragerea de fonduri…

- Premierul Florin Citu s-a adresat marti, in plenul Camerelor reunite, PSD, la dezbaterea motiunii de cenzura, spunand ca PSD a dezvoltat o obsesie personala, ca social-democratilor le e frica si ca guvernarea e puternica si unita. Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit marti in sedinta comuna pentru…

- Capitolul Energie din Planul Național de Redresare și Reziliența prevede doua proiecte pilot care sa demonstreze fezabilitatea economica și tehnica a hidrogenului, ambele urmand sa fie derulate cu compania romaneasca privata GSP Power, unul in Constanța, iar celalalt in Mehedinți, județul de baștina…

- Premierul Florin Citu a dat asigurari luni ca implicarea sa in campania electorala pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL) nu va afecta guvernarea. El a declarat, intr-o emisiune la Digi 24, ca de campania sa electorala se va ocupa o echipa de oameni pe care o are in jurul…

- Premierul Florin Cîțu și-a anunțat astazi oficial candidatura la funcția de președinte al PNL, intrând astfel în competiție cu Ludovic Orban, actualul președinte al partidului. „Am decis sa ma înscriu în…

- Premierul Florin Cîtu beneficiaza de sustinerea totala a Partidului National Liberal si nu se pune în discutie schimbarea configuratiei politice, a declarat luni presedintele PNL, Ludovic Orban. „PNL este un partid responsabil,…