- Senatorul PNL de Timiș Alina Gorghiu a reacționat, duminica, dupa ce MEDIAFAX și Aleph News au publicat al doilea dosar din SUA al lui Florin Cițu: „Eu știu ca e musai ca Florin Cițu sa aiba zeci de dosare pana la Congres”, a spus ea. Alina Gorghiu a scris, duminica seara, pe Facebook, ca „in […] Articolul…

- La 6 ani dupa plecarea din SUA, pe 21 iulie 2008, Florin Citu a fost chemat in judecata in instanta din Iowa pentru o datorie neplatita de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank, N.A, unul dintre cei mai mari furnizori de carduri de credit ai Americii.

