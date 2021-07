Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu i-a transmis mai multe reproșuri primarului general al Bucureștiului, Nicușor, in contextul in care acesta și-a aratat susținearea pentru Violeta Alexandru la șefia PNL București, candidat din tabara lui Ludovic Orban. „Folosesc aceasta oportunitate sa le dau mesaj romanilor ca…

- Premierul Florin Cițu l-a atacat dur pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, la reuniunea PNL București, de sambata, la care se va alege președintele organizației. Premierul l-a criticat pe primarul general pentru ca a beneficiat de sprijinul PNL fara sa intre in partid și a spus ca la alegerile…

- Cu o zi înaintea alegerilor la PNL București a început scandalul întrei cei doi contracandidați la șefia organizației. Liderul PNL sector 6, Ciprian Ciucu acuza echipa Violetei Alexandru de "minciuna " și "joc murdar". În replica, Violeta Alexandru, spune…

- Liberalii din Bucuresti se pregatesc sa-si aleaga, sambata, conducerea, iar echipele candidatilor s-au reunit pentru a stabili detaliile. Ciprian Ciucu, sustinut de Florin Citu, acuza echipa Violetei Alexandru de minciuna si anunta ca nu are oameni in comitetul de organizare. La randul sau, Violeta…

- „1 an a fost mandatul meu de presedinte ales al PNL Bucuresti. Acum mi-am depus candidatura pentru un mandat plin.Principalul meu proiect politic intern: curatenie in filiale (stiu bine ce am preluat) si meritocratie in promovare. Fara teama sau constrangeri pentru cei care au incredere in ei. Principalul…

- ”Sunt foarte realista. PNL Bucuresti are un potential extraordinar, are oameni foarte bine pregatiti, dar are in continuare si multa treaba de facut - in interior si pentru bucuresteni. In toate sectoarele. Asta pentru ca nu prea s-a facut treaba serioasa prea multi ani, s-au preferat intelegerile,…

- ”Sunt foarte realista. PNL Bucuresti are un potential extraordinar, are oameni foarte bine pregatiti, dar are in continuare si multa treaba de facut - in interior si pentru bucuresteni. In toate sectoarele. Asta pentru ca nu prea s-a facut treaba serioasa prea multi ani, s-au preferat intelegerile,…

- Șefa PNL București spune ca singura soluție ramane dialogul: Invitația mea este dialogul. Și ii sugereaza și soluția lui Nicușor Dan. Violeta Alexandru mai spune ca nu stie daca ar fi o solutie buna ca USR-PLUS sa propuna o alta varianta de buget, asa cum a transmis primarul general. Reacția lui Alexandru…