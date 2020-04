Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor are o rezerva financiara suficienta pentru 4, 5 luni de zile, sau chiar mai mult, astfel ca executivul nu discuta in prezent posibilitatea unui acord cu Fondul Monetar International, a declarat luni seara ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Digi24,

- Florin Citu este de parere ca economia Romaniei isi va reveni la fel de repede precum a cazut. "Vom avea o evoluție in V. O cadere urmata de o revenire rapida. Eu sper și merg pe varianta ca ne vom reveni intr-o luna-doua. Nu am semne care sa-mi arate ca nu e așa", a declarat Cițu la Digi24.…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat sambata seara, la Digi24, ca poarta discuții cu mediul bancar pentru ca cetațenii care au rate la banci sa poata plati cu intarziere, date fiind dificultațile generate de criza epidemiei de coronavirus.

- Marți, incepand cu ora 12.00, primul audiat este Florin Cițu, ministrul demis de Finanțe din Guvernul anterior al lui Ludovic Orban, propus pentru un nou mandat. Ministrul Finantelor a venit fara premierul Ludivic Orban la audieri. Acesta și-a inceput pledoaria anunțand ca va spune ce au facut…

- Cițu explica de ce statul trebuie sa imprumute 5 mld. lei, in februarie: “Lucrurile sunt simple si ma mira ca exista confuzie, si nu doar la socialisti” Ministerul Finantelor a anuntat ca are in plan sa imprumute 5 miliarde de lei in luna februarie, dar totul depinde de conditiile pietei,…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîtu, nu s-a prezentat bine în conferința de marți. A ales câteva subiecte: executia bugetara, Gabriela Firea și împrumutul de pe piețele externe. Am aflat ca unele cifre pe care ni le-a dat instituția la începutul evenimentului sunt greșite.…

- Ministrul Finanțelor spune ca sunt 50 mld. lei in buget pentru investiții și anunța ca vor fi folosiți pentru “doua autostrazi mari si late” Banii prevazuti anul acesta pentru investitii se ridica la 50 de miliarde lei, respectiv 4,5% din PIB, dar filosofia va fi alta, si anume sa facem…

- Ministrul Finantelor promite oamenilor de afaceri ca nu va face modificari la Codul Fiscal in 2020 Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, luni, ca, in 2020, nu vo fi facute modificari la Codul Fiscal, acesta fiind un mesaj pentru mediul de afaceri. Cîţu a anunţat că au avut…