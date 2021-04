Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a reacționat dupa ce FMI a prezentat marți prognoza economica actualizata, conform careia PIB-ul Romaniei ar urma sa aiba o crestere de 6,0% in 2021: „Vești fantastice pentru toți romanii”, arata Mediafax. „FMI are incredere in Guvernul Romaniei și estimeaza o creștere…

- Economia Romaniei a inregistrat un avans de 4,8% in trimestrul patru al anului trecut comparativ cu trimestrul al treilea, aceasta fiind cea mai puternica crestere a Produsului intern brut inregistrata de o tara membra a Uniunii Europene in trimestrul patru comparativ cu trimestrul precedent, arata…

- Romania a avut cea mai mare crestere economica din UE in trimestrul IV, a declarat marti premierul Florin Citu, la finalul sedintei coalitiei de guvernare, care a avut loc la Palatul Parlamentului. "Stiri foarte bune astazi pentru economia Romaniei. Ceea ce am spus in…

- Premierul Florin Citu afirma ca, anul acesta, Guvernul va repara ”ce au distrus socialistii” si va pune economia Romaniei pe o directie de crestere „sustenabila”. „Am luat masurile economice cele mai bune, desi Romania pornea cu un handicap enorm: 8 ani de guvernare socialista. Totusi, am reusit sa…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, miercuri, de la Guvern, despre protestele tot mai multe ale angajaților, nemulțumiți de inghețarea salariilor. "Sunt sigur ca miniștrii care coordoneaza acele sectoare au vorbiyt cu sindicațiștii. Romania trece printr-o situație de criza economica. In 2020 am…