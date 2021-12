Stiri pe aceeasi tema

- In proiectul care a ieșit de la Guvern sunt alocați doar 6.71% din PIB pentru investiții, iar Florin Cițu ar dori sa creasca acest procent pana la pragul de 7%, potrivit știripesurse.ro. Asta nu este insa tot. Cițu nu este, se pare, de acord nici ca proiectul sa treaca fara a avea finanțate proiectele…

- „PNL este in Parlament. Vom fi aici pana cand trebuie sa votam acest buget, dar el trebuie sa vina. Inca nu am vazut acest buget. Nu am vazut nicio varianta de buget. Cand o sa avem o varianta prezentata de Ministerul de Finante, atunci vom putea sa discutam pe bugetAcum nu stiu de ce ne grabim, sunt…

- Intalnirea PNL - PSD - UDMR a fost amanata Foto: facebook.com/cameradeputatilor Întâlnirea reprezentantilor PNL, PSD si UDMR programata pentru aceasta ora, în încercarea de a definitiva negocierile pentru formarea unui nou guvern si pentru programul de guvernare,…

- Premierul interimar Florin Citu a anuntat ca se incheie discutiile dintre PNL, PSD si UDMR privind programul de guvernare, urmand sa fie stabilite conducerile ministerelor si propunerea de premier. Seful liberal doreste ca viitorul Guvern sa mearga saptamana urmatoare in Parlament pentru votul de incredere.

- Reprezentantii PNL, PSD si UDMR vor discuta din nou, sambata, 13 noiembrie, de data aceasta despre punctele din programul de guvernare cu privire la care nu s-a ajuns la o concluzie pana acum, a declarat liderul liberalilor, Florin Citu.„Ne-am inteles pe foarte multe. Asta inseamna doar ca trebuie sa…

- Reprezentantii PNL si cei ai USR s-au intalnit astazi intr-o incercare de a reface coalitia de guvernare. Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat miercuri ca "matematic" exista voturile necesare pentru a trece prin Parlament un Guvern cu USR.

- Biroul Politic National al PNL a validat lista de ministri ai Guvernului Nicolae Ciuca si programul de guvernare. Vineri, BEx al PNL a aprobat propunerile de ministri facute de premierul desemnat Nicolae Ciuca. Lista de ministri si programul de guvernare vor fi depuse de premierul desemnat si de presedintele…

- Forul de conducere extins al PNL a aprobat programul de guvernare si lista de ministri pentru Guvernului PNL-UDMR, urmand sa fie depuse la Parlament, astazi, de catre premierul desemnat Nicolae Ciuca si premierul interimar Florin Citu.