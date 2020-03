Citu: Dobanzile si inflatia scad, ne imprumutam mai ieftin, lucrurile merg bine Turbulentele care exista la nivel mondial nu ar trebui sa ne ingrijoreze pe termen scurt si veti vedea ca dobanzile scad, inflatia scade, ne imprumutam mai ieftin, lucrurile merg bine, sustine ministrul interimar al Finantelor si premier desemnat, Florin Citu.



"Pe mine m-a ingrijorat ce s-a intamplat cu moneda nationala in ultimii 3 ani, cand a venit de la 4,5 (lei/euro - n.red.), parca, la 4,79 (lei/euro - n.red.) cand a plecat PSD. Inflatia pe care ne-au lasat-o cei de la PSD, cea mai mare din lume, aia ne ingrijoreaza, dobanzile care au venit de la zero la 5,40% ne-au ingrijorat.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

