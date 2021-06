Renunțarea la actuala forma administrativa, a județelor, și trecerea la una noua, a regiunilor, „arata progres”, susține primul – ministru Florin Cițu. Ideea a fost promovata in ultima perioada de Emil Boc, primarul municipiului Cluj – Napoca, in opinia caruia in acest mod s-ar strica multe din zonele clientelare politic. Prim-ministrul a precizat faptul ca este o opinie personala deoarece propunerea nu a fost discutata intre liderii politici ai coaliției de guvernare. „Sunt mai mulți lideri in PNL care impartașesc aceasta opinie. Inca nu a fost ridicata la nivel de coaliție, dar mie mi se pare…