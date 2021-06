Premierul Florin Citu a explicat, marti, declaratiile facute in timpul dezbaterilor de la motiunea de cenzura privind alegerile interne din PNL, aratand ca acestea au fost facute in contextul "luptei" cu PSD. "E vorba de lupta mea cu PSD. Stiti foarte bine ca sunt cel mai atacat om de PSD si cred ca vor scapa de mine. Nu vor scapa", a aratat Citu intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Parlamentului. Intrebat daca alegerile interne din cadrul PNL si USR PLUS afecteaza implementarea reformelor, premierul a negat acest lucru. "Stiu ca exista o asteptare foarte mare dupa 30 de ani in care…