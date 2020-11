Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei contrazice declaratiile ministrului Finantelor, Florin Citu, conform carora PMB ar fi avut bani, a bugetat subventiile, dar nu le-a platit, banii fiind cheltuiti pe alte proiecte, relateaza Agerpres.

- Potrivit acestuia, ordonanța, care acorda mai multe facilitati fiscale companiilor, este in dezbatere publica pana la urmatoarea ședința de Guvern. "Reglemetarea pe care o propunem introduce in Codul Fiscal categoria de venituri din salarii și asimilate salariilor neimpoziabile, și care nu…

- "Fara precedent in Romania! Pachetul de susținere a economiei o sa depașeasca, ATENȚIE, 7% din PIB pana la finalul anului", anunta ministrul de Finante.Florin Cițu susține ca, in primele noua luni ale acestui an, guvernul "a injectat suplimentar in economie 34.5 miliarde lei (3.2% din PIB)".…

- Deprecierea monedei nationale a inceput in momentul in care a fost anunțata motiunea de cenzura si rectificarea bugetara pentru ca investitorii sunt foarte atenți la astfel de detalii, și este doar unul dintre efectele imediate ale votului parlamentarilor. „Exista riscul ca, in momentul in care aceasta…

- „Citule, nu te-ai plictisit de minciunile tale? Dar intai as vrea sa iti fie clar ca Start Up Nation este un program care sprijina antreprenorii. Acestia, de obicei, nu fac politica. De aceea nu trebuie sa iti bati joc de ei. In ce consta minciuna. Cand vorbesti despre restante la plata facturilor de…

- Traian Basescu este de parere ca majorarea pensiilor cu 40 % a fost inca de la inceput ”o himera”, pe care statul n-ar fi putut-o suporta nici daca nu exista pandemia de coronavirus, noteaza Realitatea Plus.Fostul președinte al Romaniei crede și ca liderii pensionarilor fac erori, acceptand tot ceea…

- Premierul Orban l-a intrebat pe ministrul Agriculturii care este situatia despagubirilor pentru cei afectati de seceta. "Am avut mai multe dezbaterii cu reprezentantii asociatiilor profesionale, cu reprezentantii fermierilor si am stabilit ca vom acorda in primul rand despaguburile pentru cei afectati…

- “Comisia Europeana a aprobat cresterea plafonului pentru IMM Invest de la 15 la 20 de miliarde. In continuare cererile sunt mari”, a declarat Florin Citu. Premierul Orban a solicitat si grabirea procedurilor. “Am inteles ca aproape jumatate dintre banci au cerut cresterea plafonului. Aici eventual…