Cîțu: Deficitul este de 7% din PIB, la 10 luni Deficitul bugetar este de 7% din PIB, a declarat Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, într-o conferința de presa. Potrivit acestuia, suma obligațiilor fiscale amânate de cotribuabili se ridica la 16,29 miliarde lei.

Alte declarații:

Veniturile sunt de 263,48 mld lei, la 10 luni, cu 2,4 miliarde lei mai mult decât anul trecut.Am incasat din TVA 8,5 miliarde lei, cea mai mare suma încasata într-o luna (octombrie)Din pacate, cheltuielile sunt mult mai mari decât anul trecut: 337,52 miliarde lei au fost la 10 luni cheltuielile

