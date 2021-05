Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea economica in 2021 o sa fie peste toate estimarile facute la inceputul anului, a garantat vineri premierul Florin Cițu. Totodata, el a susținut ca, potrivit noilor date ale Institutului Național de Statistica, salariul mediu nominal a crescut semnificativ, la fel și puterea de cumparare a romanilor.

- Premierul Florin Citu a anunțat, vineri, ca salariul mediu nominal crește semnificativ, la fel ca și puterea de cumparare a romanilor. “Vești excelente pentru toți romanii! Salariul mediu nominal CREȘTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CREȘTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada…

- Florin Cițu a facut un anunț imbucurator pentru toți romanii. El a anunțat date economice favorabile. Iata postarea sa de pe Facebook:"Vești excelente pentru toți romanii!Salariul mediu nominal CREȘTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CREȘTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada…

- ”Vesti excelente pentru toti romanii! Salariul mediu nominal CRESTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CRESTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada post – pandemie. Cresterea economica in 2021, de care vor beneficia toti romanii, o sa fie peste toate estimarile de la inceputul…

- ”Vesti excelente pentru toti romanii! Salariul mediu nominal CRESTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CRESTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada post – pandemie. Cresterea economica in 2021, de care vor beneficia toti romanii, o sa fie peste toate estimarile de la inceputul…

- Premierul Florin Cițu susține ca salariu mediu nominal crește semnificativ, ceea ce inseamna ca și puterea de cumparare a romanilor a crescut semnificativ. ”Vești excelente pentru toți romanii! Salariul mediu nominal CREȘTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CREȘTE semnificativ.…

- „Creșterea economica prognozata de FMI este doar pe hartie și pentru camarila de dreapta! Pentru romani este doar saracie!!! Prețurile la alimente și utilitați au explodat, euro a ajuns la 5 lei, iar puterea de cumparare a scazut dramatic.Este o creștere economica pe hartie - nu in portofelele oamenilor!…

- Produsul Intern Brut a scazut in 2020 cu 3,9% comparativ cu 2019, dupa o revenire puternica a economiei in ultimul trimestru al anului, de 5,5% fața de trimestrul anterior, conform estimarilor semnal ale Institutului Național de Statistica (INS). Datele confirma revenirea in „V” de care vorbea premierul…