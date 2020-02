Stiri pe aceeasi tema

- Audierile pentru guvernele Orban 1 si 2 sunt primele care s-au facut oarecum pe bune, iar ministrii, desi au avut intrebari dure, au venit cu raspunsuri, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Florin Citu."Eu cred ca audierile pentru guvernele Orban 1 si 2 sunt primele audieri care…

- Doar unul dintre cei patru ministri propusi sa faca parte din cabinetul Orban II a primit, astazi, avizul comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului. Este vorba de ministrul apararii, Nicolae Ciuca, in timp ce colegii sai, Florin Citu de la Finante, Marcel Vela, de la Interne, si Costel Alexe…

- Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, luni intra la audieri Florin Citu ministrul propus al Finantelor ora 12,00…

- Ministrul demis al Finantelor, Florin Citu, sustine ca ceea ce s-a facut in privinta reorganizarii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este sustinut aproape in totalitate de echipa Fondului Monetar International, a carei evaluare arata ca mergem in directia corecta. "Am demarat…

- "20 MILIARDE LEI imprumuturi facute de PSD in trecut TREBUIE platite in primele trei luni din 2020. Bani care au ajuns prin programele PSD DOAR la baronii locali si firmele lor de casa", a scris Florin Citu pe Facebook. Ministrul de Finante a revenit pe reteaua de socializare cu alte…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, afirma ca, in primele trei luni ale acestui an, trebuie achitate imprumuturi facute de PSD in valoare de 20 de miliarde de lei, spunand ca acesti bani "au ajuns prin programele PSD doar la baronii locali si firmele lor de casa". El sustine ca, in 2019, PSD a imprumutat…

- Deputatul satmarean Ioana Bran reacționeaza azi la scandalul privind creșterea varstei de pensionare de catre guvernul Orban. „Discuția despre creșterea varstei de pensionare la 70 de ani, strecurata cu abilitate de Violeta Alexandru, ministrul Muncii, in declarațiile sale nu este intamplatoare. Tot…

- "Cred ca era o obligatie de-a noastra sa depunem aceasta motiune, plecand de la toate declaratiile incorecte si nejustificate de pana sa devina ministru, conferinta de presa de dupa doar cateva zile de mandat si tot ce s-a intamplat de o luna de zile incoace. Dansul, prin masurile aplicate sau neaplicate…