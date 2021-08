Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 26%, in primele 6 luni ale acestui an fata de aceeasi perioada a anului trecut. Productia industriala a crescut cu 16,0%, ca serie bruta, in primele 6 luni ale acestui an fata de aceeasi perioada a anului trecut”, a scris Florin Citu, joi pe Facebook. Postarea…

- UPDATE: Postarea premierului a generat un val de critici si ironii. In doar 20 de minute, s-au strans peste 140 de comentarii, cele mai multe acide. ”Exact deageaba daca la piata simtim altceva si atunci cand platim energia electrica si gazele si celelalte cheltuieli”, a comentat un barbat. ”Eu ii…

- Cifra de afaceri din industrie in iunie a crescut atat fața de luna precedenta cu 5,8%, cat și fața de luna corespunzatoare din anul precedent cu 28,7%, arata datele publicate joi de Institutul Național de Statistica (INS), informeaza Mediafax. Conform INS; cifra de afaceri din industrie,…

- PMP solicita Guvernului ca la baza rectificarii bugetare din acest an sa fie luate in considerare solicitarile mediului de afaceri și sa asigure protejarea puterii de cumparare a romanilor cu venituri reduse. Datele furnizate de Institutul Național de Statistica arata ca economia Romaniei…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a crescut in primele patru luni fata de perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2020 atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 33,5%, in primele patru luni fata de perioada similara din anul anterior, iar volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei urcat, ca serie bruta, cu 4,8%, potrivit datelor…