Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Florin Citu spune ca saptamana viitoare Romania ar putea sa aiba un Guvern cu puteri depline. Potrivit presedintelui liberalilor, propunerea cu care vine PNL, un Guvern minoritar PNL-UDMR, sustinut de grupul minoritatilor din Parlament este cea mai larga sustinere pe care o are un…

- Premierul demis Florin Cițu susține ca saptamana viitoare Romania ar putea sa aiba un Guvern definitiv. „Nu a fost facuta aceasta propunere (n.r.: un Guvern cu tehnocrați). Eu nu știu daca scenariul cu un gunvern tehnocrat a fost discutat de domnul Ciuca. O sa avem discuții azi in partid…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Premierul interimar Florin Cițu a declarat, vineri, dupa discuțiile cu UDMR, ca noul guvern format de premierul Nicolae Ciuca va fi investit, cel mai probabil, joia viitoare. cu o zi inainte, miercuri, miniștrii propuși vor fi audiați in comisii. Discuțiile cu UDMR de vineri dimineața s-au finalizat…

- Premierul demis Florin Cițu a anunțat, joi, ca certificatului verde COVID ar putea fi introdus pentru orice activitate economica din Romania, inclusiv pentru accesul in magazine. Intrebat despre o posibila carantinare a Capitalei și a județului Ilfov, Cițu a spus, la finalul ședinței de joi a Guvernului,…

- Liderul AUR, George Simion il someaza pe președintele Klaus Iohannis sa nu prelungeasca interimatului lui Cițu și cel mai tarziu saptamana viitoare sa vina cu o propunere ferma de premier in locul lui Florin Cițu, demis prin moțiune de cenzura. In caz contrar, Simion anunța ca vor fi demarate procedurile…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat ca nu crede ca Florin Cițu ii va demite pe miniștrii formațiunii, daca aceștia nu se vor prezenta la ședința de Guvern de vineri de la ora 16, cand ar trebui sa se adopte proiectul Anghel Saligny. USR PLUS a facut, practic, un pas in […] The…

- Prim-ministrul le-a raspuns ironic ziariștilor care l-au așteptat la Parlament, și l-au prins pe hol la declarații, atunci cand a fost intrebat de prietenul sau de la Finanțe, Dan Vilceanu, de ce nu știe cat este salariul minim net in Romania: “E optimist domnul Vilceanu”, a spus Florin Cițu. Cum vi…