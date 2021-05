Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a facut, joi, la Constanța, primele anunțuri despre masurile de relaxare pe care le-a convenit cu patronii din HoReCa și pe care le va propune in ședința Comitetului interministerial pentru revenirea la normalitate de vineri, 7 mai. „Dupa un an de zile de pandemie vreau sa…

- Secretar de stat despre portul maștii la plaja: „Legislația in vigoare obliga turiștii sa poarte masca și in apa” Paul Ene, secretarul de stat in cadrul ministerului Economiei și Turismului a explicat vineri in cadrul unui interviu regulile care trebuie respectate de hotelieri și turiști, in minivacanța…

- Purtarea mastii de protectie impotriva covid-19 nu va mai fi obligatorie - in exterior - in Israel, incepand de duminica, anunta autoritatile israeliene, in cadrul unei ridicari treptate a restrictiilor impuse in lupta impotriva pandemiei, relateaza AFP. ”Mastile sunt facute pentrua ne proteja…

- Conducatorii sistemului educational din Spania cauta solutii pentru a elimina presiunea psihologica exercitata asupra elevilor de studiul online. Si au gasit o variantape care o considera mai buna: lectiile pe plaja.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, vine cu precizari dupa ce cu o zi in urma afirma ca autoritațile ar putea decide exceptarea purtarii maștii „in varful muntelui sau la plaja”. El spune ca autoritațile iau in calcul ridicarea graduala a restricțiilor, inclusiv legat de purtarea maștii de protecție,…

- Tudor Chirila anunța ca s-a saturat sa nu aiba concerte, așa ca a decis ca impreuna cu trupa sa sa susțina un recital chiar pe plaja din Vama Veche. Concertul este organizat in parteneriat cu un mare lanț de magazine, iar Chirila anunța ca biletele au fost deja puse in vanzare. Artistul a criticat…

- Ministerul Sanatații anunța, miercuri, ca nu este de acord cu renunțarea la masca de protecție in timpul orelor de Educație Fizica din interior, dar activitațile sportive din aer liber se pot desfașura fara masca, cu respectarea distanței dintre elevi. Ministerul Sanatații anunța ca susține…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghița, a explicat duminica la Antena 3 cand se va renunța la purtarea maștii: Citește și: Victor Ponta, despre dosarul Ioanei Basescu: 'Suntem penibili, sincer. Sa o condamni pe fata lui Basescu in 2021 pentru campania…