Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat la Digi24, ca suma totala a amenzilor care au fost dat in perioada starii de urgența a fost de 600 milioane de lei, dar din aceasta a fost incasata doar o mica parte, de sub 100 de milioane de lei. Este vorba de amenzile uriașe stabilite prin OUG 34/2020 care prevedea sume cuprinse intre 2.000 la 20.000 de lei pentru nerespectarea restricțiilor impuse pe perioada starii de urgența. Insa in 6 mai, Curtea Constitutionala a Romaniei a admis sesizarea Avocatului Poporului asupra articolului 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 1/1999 privind regimul…