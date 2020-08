Stiri pe aceeasi tema

- "Am promis investiții și asta am facut. Exista o singura soluție de a ieși din criza: INVESTIȚII! In același timp, alocarea masiva a resurselor bugetare spre investiții, nu spre cheltuieli neproductive, GARANTEAZA o economie cu creștere economica mare neinflationista in viitor.…

- Vestea așteptata de toți pensionarii a fost data. Florin Cițu a anunțat cu ce procent urmeaza sa se mareasca pensiile. Potrivit ministrului, atat se poate avand in vedere criza economica in care ne aflam. Ministrul Finanțelor Publice a anunțat ca ca pensiile vor fi majorate cu 10 la suta in acest an,…

- Pensiile vor crește cu 10% in loc de 40%, așa cum fusese programat pentru septembrie 2020. Majorarea ar urma sa aiba loc in ciuda crizei in care se afla Romania, din punct de vedere economic, cauzata de pandemia de coronavirus. Anunțul a fost facut de Ministrul Finanțelor, Florin Cițu.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat ca singura majorare a pensiilor care poate fi operata de Guvern în acest an este de 10%, iar o crestere cu 40% ar însemna un dezastru pentru România în aceasta perioada de criza economica globala. „Întelegem…

- ”Fac un avertisment pe care eu l-am dat politicieniilor populiști, programele populiste din Parlamentul Romaniei pentru ca de acolo vine pericolul destabilizarii finanțelor publice. Aceste programe, proiecte de legi, care pe de o parte scad veniturile bugetului și pe de alta cresc cheltuielile bugetului…

- Subiectul cresterii pensiilor la 1 septembrie nu poate fi scos din contextul tuturor cheltuielilor bugetare vitale pentru dezvoltarea economiei, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Acesta a afirmat ca pensiile vor creste la 1 septembrie, dar a subliniat ca decizia Guvernului…

- Citu a dat asigurari ca pensiile vor creste de la 1 septembrie, insa a precizat ca decizia Guvernului cu privire la procentul cu care acestea vor fi majorate va lua in considerare bunastarea tuturor romanilor. "In acest moment nu se discuta despre procente (ale cresterii pensiilor, n.r.),…