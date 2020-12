Cîțu a anunțat în ce domenii crește bugetul pentru 2021 Cercetarea, educația și sanatatea sunt printre domeniile care vor beneficia de un buget sporit, anul viitor, a anunțat joi Florin Cițu, ministru Finanțelor. Exista și situații in care suma alocata va fi diminuata. Invitat la Radio Guerrilla, ministrul a spus ca noul buget este in curs de finalizare și a menționat cateva dintre domeniile care vor beneficia de un plus, in 2021. „Bugetul e construit pe structura aceasta de ministere. La cercetare anul viitor e o suma nu foarte mare, dar va crește cu 50%. Pentru anul viitor, clar, educația va avea un buget mult mai mare, sanatatea – și ea”, a anunțat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

