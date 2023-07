Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile crescute inregistrate in ultima perioada au favorizat creșterea numarului de incendii de vegetație uscata. Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș a anunțat ca, in perioada 01-11 iulie 2023, pompierii militari timișeni au asigurat intervenția eficienta…

- Un incendiu de vegetatie pornit de la o combina s-a extins pe o suprafata de 20 de hectare, a anuntat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, potrivit Agerpres. CITESTE SI Incendiu la o cultura de grau in Produlesti 18:45 0 O serie de accidente in lanț s-au produs…

- Doua hectare de vegetatie uscata din localitatea Zorleni au ars, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit cel mai probabil din cauza radiatiei solare, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Pompierii din cadrul Detasamentului Barlad au intervenit cu doua…

- O angajata a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) ar fi urcat beata la volanul automobilului de serviciu. Cazul a avut loc pe 25 iunie. Autorul filmulețelor video a precizat ca momentul a fost surprins in localitatea Vatra din municipiul Chișinau, iar dupa testarea cu aparatul Drager,…

- O angajata a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) ar fi urcat in stare de ebrietate la volanul automobilului de serviciu. Cazul a avut loc pe 25 iunie, iar imaginile foto și video au fost expediate la adresa redacției Realitatea.md de catre un cititor. Autorul filmulețelor video…

- Aproape 200 de hectare de teren agricol au fost inundate in ultimele 48 de ore, dupa ce digul amenajarii Carasuhat s-a rupt, joi dimineata, iar lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta intervin in continuare, alaturi de voluntari si agenti economici din zona, pentru a acoperi…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a precizat ca circula, in mod fals, un mesaj pe WhatsApp referitor la masurile de autoprotectie pentru populatie in cazul contaminarii radioactive a mai multor regiuni din tara. „Mesajul de mai jos NU APARTINE IGSU! Avand in vedere sesizarile primite…

