Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului din Egipt a anunțat miercuri inceperea unei faze pregatitoare de doua zile pentru studierea comportamentului rechinilor de pe coastele egiptene ale Marii Roșii, pornind de la orașul Hurghada.

- Rechinii fac din nou victime in stațiunea Hurghada din Egipt, unde anul trecut, și-a pierdut viața o romanca. De data aceasta, un barbat rus a murit, dupa ce a fost atacat de un rechin. Ministerul Mediului din Egipt a declarat ca barbatul a fost ucis dupa ce a fost atacat de un rechin tigru in apele…

- Romania nu s-a calificat in finala Eurovision 2023. Theodor Andrei, reprezentantul țarii noastre, a interpretat piesa „D.G.T. (Off and on)”, insa nu a reușit sa treaca de cea de-a doua semifinala a concursului muzical. Scandal urias dupa eșecul Romaniei de la Eurovision. Țara noastra nu s-a calificat…

- Din ce in ce mai multe voci cu autoritate susțin ca sancțiunile UE impotriva miliardarilor ruși nu fac decat sa destabilizeze economia globala. Dupa un an de sancțiuni s-a ajuns la concluzia ca Occidentul a facut o greșeala uriașa pedepsind atat de mulți ruși. Mai mult, faptul ca sancționarea oligarhilor…

- Cateva sute de oameni s-au pus in calea gigantului austriac, blocandu-i intentia de a face in comuna un depozit subteran de dioxid de carbon OMV Petrom se angajase sa le construiasca doua poduri si sa le pietruiasca drumurile, dar a cedat in fata presiunii sociale si a abandonat proiectul Comuna argeseana…

- Inca din cele mai vechi timpuri, se spune ca este dificil sa scapi de blesteme, mai ales daca farmecele sunt facute cu ajutorul altor preoți. De aceea, in țara, exista mai multe locuri care au devenit cunoscute pentru slujbele de dezlegare, despre care se spune ca fac minuni și aduc liniștea asupra…

- La data de 27 martie, politistii din cadrul Postului de Politie Comarna au fost sesizati de catre o tanara cu privire la faptul ca, in ziua precedenta a fost lovita de tatal ei, in curtea locuintei de pe raza comunei Comarna. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de…

- Seful politiei columbiene, un obisnuit al declaratiilor provocatoare, a afirmat sambata ca a recurs, impreuna cu alti politisti, la exorcism si rugaciune in lupta impotriva criminalitatii si a unor infractori ca Pablo Escobar, relateaza AFP.