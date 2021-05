Citate despre dragoste. Iubirea în citate celebre și vorbe înțelepte Iubirea poate fi definita cu mii de cuvinte și tot nu o putem cuprinde cu toate sensurile ei. Cand vrei sa vorbești despre iubire, folosește cateva dintre cele mai frumoase citate despre dragoste culese din autori celebri, din carți și din ințelepciunea populara. Cu greu putem exprima in cuvinte dragostea, dar cele mai interesante citate despre dragoste ne vor ajuta sa ne exprimam mai bine. In multe dintre ele ne vom recunoaște pe noi inșine, așa cum am iubit in viața! Citate despre dragoste culese de la autori celebri Trebuie sa iubesti pe oricine, orice, oricum, numai sa iubesti. – Alexandre… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

