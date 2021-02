Cît de periculos este calculatorul şi telefonul mobil? Telefonul mobil Medicii ne asigura ca utilizarea continua a acestuia duce la dezvoltarea de tumori maligne, dereglari de auz si de memorie, cresterea tensiunii arteriale, crește excitabilitatea psihica.Masuri de securitate stergeti corpul telefonului mobil in fiecare seara. Masuri de securitate: nu-l tineti linga cap in momentul apelului, utilizati hands-free, nu vorbiți la celular in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

