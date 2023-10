Stiri pe aceeasi tema

- Un vrancean din Poiana Cristei, judecat in urma numeroaselor ieșiri violente avute fața de mama sa, a fost achitat de instanța, care a considerat ca „exista o cauza justificativa sau de neimputabilitate”. Cauza, consumul cronic de alcool, pe fondul caruia barbatul reacționa violent și in urma caruia…

- Judecatoria Chișinau, sector Centru, a stabilit data primei ședințe de judecata, dupa ce Guvernul RM a fost acționat in instanța de Valentin Vizant. Antreprenorul a solicitat repararea prejudiciului financiar in valoare de 2,2 milioane lei, dupa ce a fost scos din cursa electorala in 2014, dar a avut…

- Un sofer din Ialomița, ranit in urma unui accident provocat de o groapa nesemnalizata pe un drum național din județ, a caștigat dupa doi ani și jumatate,in instanța procesul intentat CNAIR, informeaza publicația locala Independent. Accidentul rutier s-a petrecut in anul 2020, pe DN3B Fetești-Chirana.…

- Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, a pronunțat sentința intr-o cauza penala deferita justiției de catre Procuratura Anticorupție, ce vizeaza acțiunile specialistului principal Secția cultura, tineret și sport a Preturii s. Rișcani, mun. Chișinau, invinuita de corupere pasiva și fals in acte publice.…

- 11 martori ai acuzarii au fost audiați in dosarul dezordinilor in masa, in care șapte barbați din nordul țarii au statutul de invinuiți. Aceștia au fost reținuți la inceputul lunii martie, in timpul protestelor partidului radiat Șor. Cauza este gestionata de magistratul Sergiu Stratan, de la Judecatoria…

- Un jurist din capitala a fost recunoscut vinovat de trafic de influența și amendat cu 175 de mii de lei. Instanța de judecata a mai dispus aplicarea masurii preventive prin obligarea de a nu parasi țara, precum și confiscarea speciala in beneficiul statului a mijloacelor banești in cuantum de 650 Euro.…

- Un barbat nevazator din Cluj-Napoca a dat in judecata o companie de car sharing, dupa ce doi șoferi l-au refuzat cu cainele-ghid in mașina. Vineri, Tribunalul București i-a dat caștig de cauza barbatului și a dispus ca firma reclamata sa-i plateasca acestuia, ca daune morale, 10.000 de lei, scrie Actual…

